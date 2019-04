Tuchtcollege schorst fysiotherapeut wegens seksueel wangedrag

Een fysiotherapeut is schuldig bevonden van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag oordeelt dat de klacht gegrond is en schorst de fysiotherapeut per direct uit het BIG-register.

De cliënte in kwestie was sinds oktober 2016 wegens rugklachten bij hem onder behandeling. De incidenten vonden begin 2017 plaats. Terwijl er sprake was van een behandelrelatie heeft hij haar verder ontkleed dan voor de behandeling nodig was. Ook heeft hij haar onnodig thuis behandeld en daarmee onvoldoende afstand gehouden tot zijn cliënte. Hij stuurde haar seksueel getinte berichten en heeft haar onzedelijk betast.

Veroordeling wegens verkrachting

De cliënte heeft ook aangifte gedaan bij de politie. Dit heeft geleid tot een veroordeling wegens verkrachting. Daarvoor is hem vijftien maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan vijf voorwaardelijk.

Onvoldoende zelfinzicht

Het Tuchtcollege oordeelt dat de fysiotherapeut onvoldoende zelfinzicht en reflecterend vermogen toont. Ook heeft hij zich onvoldoende toetsbaar en transparant opgesteld tegenover zijn collega’s, de zorgaanbieder en de inspectie. Om te voorkomen dat andere cliënten of patiënten iets vergelijkbaars overkomt, heeft het Tuchtcollege besloten hem uit het BIG-register te schrappen.