Zuyderland concentreert staf in Sittard

Zuyderland heeft alle staf- en ondersteuningsmedewerkers van haar care-tak samengebracht in één pand, in het hartje van Sittard. Het gaat om ongeveer 150 medewerkers die eerder verdeeld werkten over de Westelijke Mijnstreek en Echt-Susteren.

Dat meldt Zuyderland op 2 april. Het gaat om medewerkers van Zuyderland Zorgcentra, Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Huishoudelijke Hulp. Door het concentreren van de staf en ondersteuning op één locatie wil Zuyderland de samenwerking en integratie binnen de care-tak verder bevorderen.

Zomerlust

Zij komen in het gebouw aan de Parklaan in Sittard waar eerder het Waterschap Roer en Overmaas gevestigd was, op de plek waar vroeger Villa Zomerlust stond, het geboortehuis van Toon Hermans. Het kantoorgebouw is opgeknapt om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Zuyderland heeft het pand niet gekocht, maar huurt het van de nieuwe eigenaar.

Locaties

De Zuyderland-medewerkers die er nu werken, komen van vier verschillende locaties. Het gaat om de locatie van Zorgservice in Susteren, de locatie van de Huishoudelijke Hulp in Sittard, staf & ondersteuning van Zuyderland Thuiszorg, Zorgcentra en JGZ in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen (op de Zorgboulevard N) en de afdeling opleidingen van Zuyderland Zorgcentra die in zorgcentrum Lemborgh gehuisvest waren. Ook de Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR) en de Ondernemingsraden van de verschillende bedrijven zijn nu gevestigd in de Parklaan.