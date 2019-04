Blinde vlek inspectie voor zorgklachten

Om misstanden in de zorg eerder op te merken, zou de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beter moeten letten op signalen die niet zijn te vangen in statistieken. De inspectie slaagt er niet altijd in om ‘zachte waarden’, zoals klachten van burgers en zorgmedewerkers, op waarde te schatten, blijkt volgens Trouw uit onderzoek van de Erasmus School of Health Policy.

Aanleiding voor het onderzoek was een voorval van enkele jaren geleden. Vanuit de kno-afdeling van het UMC Utrecht kwamen geluiden dat patiënten gevaar liepen omdat er op de afdeling een angstcultuur heerste en medische missers niet werden gemeld. Een omstreden arts was betrokken bij drie sterfgevallen. Er waren wel indicaties dat het flink mis was op de afdeling, maar het lukte de inspectie niet deze signalen hard te krijgen, wat noodzakelijk is om actie te ondernemen, aldus Trouw. (ANP)