MST hanteert hoogste parkeertarieven buiten de Randstad

Medisch Spectrum Twente (MST) verhoogt parkeerkosten en is daarmee een van de duurste ziekenhuizen in Nederland om de auto te parkeren.

Uit een inventarisatie van Tubantia blijkt dat het Medisch Spectrum Twente (MST) tot een van de duurste ziekenhuizen van Nederland behoort als het gaat over parkeerkosten. Dit komt onder andere omdat het ziekenhuis de parkeerkosten recentelijk verhoogde naar €2,90 per uur. Ten opzichte van vorig jaar stijgt het MST van de vijfde naar de derde plek in de lijst van ziekenhuizen met de hoogste tarieven.

Amsterdam voert de lijst aan

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost in Amsterdam voert de lijst aan met €4,- per uur, gevolgd door het VU Medisch Centrum in Amsterdam (€3,53 per uur). Het MST scoort overigens wel een stuk beter op de prijzen van een dagkaart, hoewel ook deze is verhoogd. Bij het OLVG Oost kost een dagkaart €36,- en bij het VUmc €30,-. In Twente betaal je slechts €7,- voor een dag parkeren.

Waarom hogere tarieven?

Het MST volgt met de verhoging van hun parkeertarief de tarieven van de gemeente. Het verschil tussen de reguliere parkeertarieven en de kortingstarieven moet het MST zelf betalen. Daarvoor heeft het ziekenhuis een budget van drie ton beschikbaar. De daadwerkelijke kosten zijn echter al twee jaar op rij meer dan het dubbele. Om dit gat niet groter te maken, moeten de prijzen omhoog.