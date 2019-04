VZVZ versterkt raad van toezicht

De algemene ledenvergadering van VZVZ heeft Klaske de Jonge benoemd in de raad van toezicht . Haar primaire aandachtsgebied zal uitgaan naar communicatie, marketing en Public Affairs.

De Jonge heeft gedurende haar loopbaan als marketing en communicatiespecialist verschillende functies in het internationale bedrijfsleven bekleed. Haar meest recente functie was Groepsdirecteur Public Affairs & Communications bij Coca Cola in Zwitserland. De Jonge legt zich nu toe op toezichthoudende functies. Momenteel is zij onder meer lid van de International Advisory Board Maastricht University School of Business and Economics.

VZVZ verzorgt het beheer, de (door)ontwikkeling en de exploitatie van elektronische uitwisselingssystemen voor medische gegevens, met als doel dat zorgverleners op het juiste moment over de juiste informatie beschikken ten behoeve van de juiste patiëntenzorg.