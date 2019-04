Roep om eerdere sluiting kliniek Michael P.

Belangenvereniging Den Dolder wil dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aanstuurt op het versneld sluiten van de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van de kliniek Fivoor. Michael P., de moordenaar van Anne Faber, heeft daar gezeten. In een brief aan Dekker schrijft de belangenvereniging dat inwoners van het dorp zich nog steeds onveilig voelen door incidenten met cliënten van de instelling.

Versneld sluiten van de FPA is volgens de belangenvereniging een goede optie, omdat het terrein dat Fivoor in Den Dolder huurt op termijn door de eigenaar zou worden verkocht voor onder meer woningbouw. "Op dit moment wordt voor Fivoor de einddatum 2025 genoemd, al staat dat niet vast."



Na de moord op Anne Faber heeft Fivoor een verbeterplan opgesteld met aandacht voor onder meer personeelsbezetting en onveiligheid. Maar volgens de belangenvereniging hebben die maatregelen er niet toe geleid dat gevoelens van onveiligheid onder de bewoners zijn verdwenen. In de brief verwijst de vereniging onder meer naar een incident vorig najaar. Een inwoner van Den Dolder werd bedreigd met een mes toen hij een aantal cliënten van Fivoor aansprak op drank- en drugsgebruik.



Mede door dit soort incidenten vindt de belangenvereniging dat Dekker een vorm van verscherpt toezicht voor Fivoor moet instellen. Daarbij zou meer aandacht voor veiligheid moeten zijn dan nu het geval is. Ook vragen de dorpsbewoners de minister ervoor te zorgen dat in de toekomst geen zwaardere delinquenten in Den Dolder worden geplaatst. (ANP)