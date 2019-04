Siliconen borstimplantaat leidt vaker tot lymfeklierkanker

Het risico op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker na een siliconen borstimplantaat blijkt groter dan gedacht. Dit melden Trouw en tv-programma Radar op basis van cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

ALCL is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die ontstaat door de genoemde borstimplantaten. Het aantal Nederlandse vrouwen dat deze vorm van kanker heeft gekregen door borstimplantaten is ruim 60 procent hoger dan gedacht. Waren het er tussen 1990 en 2016 nog 32 patiënten met ALCL, inmiddels is het aantal gestegen tot 52 gevallen, volgens de IGJ. De cijfers worden bekend net nu het RIVM onderzoekt of het bepaalde borstimplantaten moet verbieden. Binnenkort komt het instituut met een advies aan minister Bruins van Medische Zorg.

Frankrijk heeft de implantaten onlangs verboden. Ook in Frankrijk is het aantal vrouwen dat ALCL krijgt significant gestegen: inmiddels is bij 56 vrouwen de ziekte vastgesteld. Volgens de Franse toezichthouder ANSM is ALCL weliswaar zeldzaam, maar zal het 'waarschijnlijk tot de dood van patiënten' leiden. Hoogleraar Daphne De Jong, van het Nederlandse consortium BIA-ALCL, is het niet eens met die constatering. Tegen Trouw en Radar zegt ze dat ALCL in een vroeg stadium goed te behandelen is, door het implantaat te verwijderen.

Extra ruw oppervlak

De implantaten die Frankrijk heeft verboden, en waar het RIVM onderzoek naar doet, zijn macro-getextureerde en polyurethane borstimplantaten. Macro-getextureerde protheses hebben een extra ruw oppervlak en schuiven minder snel door het lichaam dan gladde implantaten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie zijn er tussen april 2015 en maart 2019 ruim 60.000 implantaten geplaatst. Daarvan had 36 procent zo’n extra grof oppervlak.