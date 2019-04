Inspectie: tbs-kliniek Kijvelanden verbeterd

Tbs-kliniek De Kijvelanden in het Zuid-Hollandse Poortugaal boekt vooruitgang, maar kampt nog steeds met personeelsproblemen. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg. Beide diensten hebben onderzoek gedaan naar aanleiding van een dodelijke steekpartij in de kliniek op 3 februari 2017. Tbs'er Michel T. heeft bekend dat hij toen een 25-jarige medewerker heeft doodgestoken met een schaar.

Onderzoek van de inspecties wees uit dat zicht op en begeleiding van tbs'ers in de kliniek gebreken vertoonden. De kliniek moest de personele bezetting op orde brengen en nieuwe medewerkers beter begeleiden. Op een aantal afdelingen is meer personeel aangesteld. Volgens de inspecties heeft De Kijvelanden door een krappe arbeidsmarkt nog steeds moeite geschoold en ervaren personeel aan te trekken en te behouden.

De kliniek heeft ook de opdracht te voorkomen dat tbs'ers medicatie in handen krijgen die niet is voorgeschreven. Michel T. heeft vermoedelijk kort vóór de steekpartij het ADHD-medicijn ritalin gesnoven, dat hij van medepatiënten had gekocht. De kliniek brengt de netwerken van tbs'ers in kaart om handel in medicijnen binnen de muren van de kliniek tegen te gaan. (ANP)