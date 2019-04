HartNet Noord-Nederland start met eerste zorgpaden

Vanaf 1 april werken ziekenhuizen in Noord-Nederland nauw samen bij twee veelvoorkomende cardiologische behandelingen. Daardoor kunnen hartpatiënten in Drenthe en Groningen sneller terug naar hun eigen cardioloog en is dubbele diagnostiek niet langer nodig

De eerste twee zorgpaden die nu binnen HartNet zijn geregeld, zijn die voor EFO en ablatie (een onderzoek en aanvullende behandeling van hartritmestoornissen) en TAVI (implantatie van een kunst-aortaklep via de lies). De komende maanden starten de ziekenhuizen ook met zorgpaden voor drie andere hartinterventies, namelijk de CABG (bypassoperatie), PCI (dotterbehandeling) en het implanteren van cardiale devices zoals pacemakers en ICD’s.

Meer afspraken

De samenwerkingspartners van HartNet gaan in de toekomst nog meer afspraken maken, niet alleen met elkaar maar ook met de huisartsen in Drenthe en Groningen. Samen met huisartsen en patiënten worden regionale zorgpaden ontwikkeld voor alle grote groepen hart- en vaatziekten. Het streven van HartNet is dat hartzorg zo dicht mogelijk bij huis wordt geleverd en alleen als het echt moet in het ziekenhuis.

Eigen cardioloog

Patiënten kunnen door de samenwerking eerder terug naar hun eigen cardioloog kunnen worden verwezen. Cardioloog Christiane Geluk van het Martini Ziekenhuis: “De samenwerking binnen HartNet maakt het mogelijk dat patiënten voor specifieke hartinterventies naar een gespecialiseerd ziekenhuis gaan. Als de patiënt stabiel is, kan hij voor verder herstel en controle in zijn vertrouwde ziekenhuis terecht. De ziekenhuizen zorgen uiteraard voor een zorgvuldige begeleiding van patiënt en naasten bij een soepele overgang van en naar het eigen ziekenhuis.”

Samenwerkingsverband

HartNet Noord-Nederland startte in juni 2018 als een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. In april 2019 treedt ook Treant Zorggroep officieel toe tot het samenwerkingsverband.

