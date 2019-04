Programma Thuis Onbezorgd Mobiel breidt uit

Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) is een programma voor 65-plussers met aandacht voor valpreventie. Na pilots in vijf verschillende regio’s onder 145 deelnemende ouderen, start er nu een groter programma in Rotterdam met tachtig deelnemers. Daarnaast komt er een vervolg op de pilots in onder andere Best en Houten.

Dat meldt TOM op haar website. TOM is een programma voor betere kwaliteit van leven door een aanpak met aandacht voor valpreventie door een gericht beweegprogramma, voedingsvoorlichting en sociale steun. Dit programma is opgezet door VeiligheidNL, Nutricia, Philips en zorgverzekeraar ONVZ, in samenwerking met lokale partners.

Scoren

Uit een onlangs gepubliceerd rapport blijkt dat 86 procent van de deelnemende ouderen beter scoren op kracht, 67 procent op lenigheid, tachtig procent op mobiliteit en 28 procent op balans. Het aantal deelnemers dat is gevallen neemt af en ook het aantal deelnemers met angst om te vallen. Het aantal valincidenten ging van 42 procent voor deelname aan TOM naar 24 procent tijdens en na het programma.

Vallen

Uit een prognose van VeiligheidNL voor 2030 blijkt dat het aantal bezoeken aan de SEH na een valongeval bij 65-plussers met meer dan veertig procent toeneemt. Factoren als inactieve leefstijl of voeding zijn van invloed op vallen. Een val heeft tegelijk ook veel gevolgen op mobiliteit, eenzaamheid en angst voor bewegen. Daarom hebben landelijke partijen in 2016 hun krachten gebundeld voor het programma TOM en dit programma samen met lokale partners opzet en uitgevoerd. TOM is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers met een verhoogd valrisico en mogelijk risico op ondervoeding.