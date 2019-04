Zorgrobot helpt cliënt 's Heeren Loo zelfstandiger worden

’s Heeren Loo Gelderland Midden gaat zorgrobot ‘Maatje’ in gebruik nemen. Maatje is een sociale robot en kan dankzij inzet van 4G data overal mee naartoe. De zorgrobot wordt als eerste ingezet bij Rick, een cliënt die graag nog zelfstandiger wil worden.

Dat meldt ’s Heeren Loo op 9 april. Maatje gaat Rick helpen bij zijn dagelijkse structuur en hem herinneren aan zijn taken. Dan hoeven voor deze taken geen begeleiders meer te ondersteunen. De robot staat op een centrale plek in huis en spreekt het dagprogramma uit met bewegingen. Zorgverleners of mantelzorgers kunnen dit via een app-je ook aansturen. Daarnaast kan Maatje muziek afspelen om bewegingsoefeningen te initiëren. De robot reageert ook op spraakgestuurde opdrachten. Bij het woord ‘weerbericht’ vertelt hij of Rick een jas aan moet of niet.



’s Heeren Loo Gelderland Midden zegt dat door Maatje cliënten niet alleen meer zelfstandigheid krijgen, maar door de alarmfunctie ook meer veiligheid. Als een cliënt een tijdje niet met de robot heeft gesproken, kan een begeleider worden ingeseind.

Camera

Maatje wordt ontwikkeld door Smartrobot Solutions. In een volgende fase gaat het bedrijf het mogelijk maken om op afstand mee te kijken door de camera in het hoofd van Maatje, zijn hoofd te besturen en hem te laten lopen. Daarnaast kan de cliënt met Maatje bellen zodat hij of zij de stem hoort van verzorger of familielid. De komende tijd wordt eerst gekeken op welke manier de zorgrobot toepasbaar is voor cliënten. Het doel is dat Maatje steeds meer cliënten gaat ondersteunen om zelfstandiger te worden.