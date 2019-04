'Ziekenhuiszorg is ondermaats voor mensen met dementie'

De zorg voor mensen met dementie is in ziekenhuizen ondermaats. Dat concludeert Alzheimer Nederland naar aanleiding van onderzoek onder mantelzorgers. Slechts 4 van de 10 mantelzorgers beveelt hun ziekenhuis aan voor mensen met dementie.

In veel ziekenhuizen wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een patiënt dementie heeft, aldus Alzheimer Nederland. Klachten worden niet herkend en bij gedragsproblemen grijpen zorgverleners te snel naar medicatie en vrijheidsbeperking. "Dit kan leiden tot langzamere genezing, complicaties, heropnames of zelfs achteruitgang in de gezondheid."

Volgens Alzheimer Nederland is "de juiste zorg op de juiste plek in het ziekenhuis nog ver te zoeken voor mensen met dementie in het ziekenhuis. Daar moet snel iets aan gebeuren, want het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren alleen maar toe, ook in het ziekenhuis". Naar schatting wordt 1 op de 3 ziekenhuisbedden bezet door iemand met dementie.

Warme overdracht

Uit het onderzoek blijkt verder onder andere dat de overdracht na het ziekenhuisontslag te wensen overlaat. De casemanager dementie, het aanspreekpunt voor de zorg thuis, wordt bij nog geen 40 procent van de mantelzorgers geïnformeerd over de ziekenhuisopname. Volgens Alzheimer Nederland is bij ontslag in het ziekenhuis een zogeheten warme overdracht naar huis noodzakelijk, "juist omdat de zorgbehoefte vaak wijzigt of intensiveert".