Hilde Dijstelbloem nieuwe bestuursvoorzitter ZGT

De raad van bestuur van ZGT krijgt per 7 juli een nieuwe voorzitter. Dat wordt Hilde Dijstelbloem, die nu nog bestuurder van het Meander Medisch Centrum is. Dijstelbloem gaat samen met Wolter Odding het bestuurlijk team van ZGT vormen.

Dat meldt ZGT op 9 april. In haar nieuwe functie keert Dijstelbloem terug naar de plek waar ze is opgegroeid, Hengelo. “ZGT ken ik als een ziekenhuis met een belangrijke regiofunctie en een aantal bovenregionale expertisegebieden”, zegt Dijstelbloem. “Er ligt hier een prachtige opdracht om samen met ketenpartners nog meer ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden aan de Twentse patiënt. ZGT doet dat vanuit twee onderscheidende locaties; een locatie in Hengelo en een in Almelo. Daarbij wordt ingezet op topklinische zorg, waarin onderwijs en onderzoek een steeds prominentere rol krijgen. Ik kijk er naar uit om – samen met al mijn nieuwe collega’s – aan de slag te gaan.”



Hilde Dijstelbloem is 45 jaar. Zij studeerde – na haar VWO in Hengelo – medische biologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een onderzoek naar auto-immuunziekten. Daarna volgde Dijstelbloem de opleiding tot klinisch chemicus en vervolgens de specialisatie Endocrinologie in het VUMC in Amsterdam, waar zij hoofd van het Endocrinologisch Laboratorium werd. In 2008 ging Dijstelbloem aan de slag als hoofd patiëntenzorg bij het Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie van het UMC Utrecht. Vanaf 2014 combineerde zij die functie met het voorzitterschap van de medische staf. In 2016 trad Dijstelbloem toe tot de raad van bestuur van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.