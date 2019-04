Isala treft voorbereiding voor ingebruikname Gamma Knife

Isala in Zwolle neemt in 2020 een nieuw bestralingsapparaat in gebruik voor de behandeling van hersentumoren. Het ziekenhuis bouwt nu aan een bunker om het toestel in te plaatsen.

Dat meldt dagblad de Stentor op 9 april. Het gaat om de zogenaamde Gamma Knife. Na het Gamma Knife Centrum Tilburg en het AVL in Amsterdam is Isala het derde ziekenhuis in Nederland met deze voorziening.



Met een Gamma Knife kan een tumor heel precies en vanuit verschillende hoeken worden bestraald, waardoor een veel hogere dosis straling kan worden gegeven. Dan is vaak maar één bestraling nodig. Dat levert grotere kans op genezing en minder bijwerkingen op.