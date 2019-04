Aantal soa’s na jarenlange stijging stabiel

Het aantal mensen dat in 2018 de Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s) bezocht, is vrijwel gelijk gebleven aan het aantal in 2017. Dit geldt ook voor de bezoekers waar daadwerkelijk een soa werd geconstateerd, aldus Soa Aids Nederland.

In totaal werden meer dan 152 duizend soa-consulten uitgevoerd. Onder heteroseksuelen nam het aantal consulten af. Onder mannen die seks hebben met mannen nam dit toe. Het totaal aantal consulten bleef hiermee gelijk aan dat van 2017.

Daling hiv-diagnoses

Wel nam het aantal hiv-diagnoses af met dertien procent, ten opzichte van 2017. Daarmee wordt een jarenlange daling van het aantal nieuwe patiënten met hiv voortgezet, aldus Stichting Hiv Monitoring.

Hoewel Soa Aids Nederland de geleidelijke daling herkent, ziet ze de daling graag sneller gaan. Zij zet dan ook in op een versnelling.

PrEP

Zo dringt Soa Aids Nederland aan op een snellere invoering van preventieve aidsremmers. Vorig jaar adviseerde de Gezondheidsraad deze zogenoemde PrEP te geven aan mensen die een groot risico lopen op een hiv-besmetting. Deze PrEP-zorg via de GGD’s laat echter langer op zich wachten dan aanvankelijk de bedoeling was. “Mensen willen zich terecht beschermen tegen hiv. Maar niet iedereen die PrEP gebruikt heeft toegang tot medische begeleiding die essentieel is. Dat is schrijnend. Het is hoogst dringend dat de GGD-en nu kunnen starten met de PrEP-zorg en daar de middelen voor krijgen van de minister”, aldus Mark Vermeulen, directeur van Soa Aids Nederland op hun website.

Lees hier de meest recente gegevens van de CSG’s, in de halfjaarlijkse thermometer seksuele gezondheid. Het jaarrapport soa's in Nederland in 2018 verschijnt in juni.