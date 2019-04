Curatoren Slotervaart hopen op deal met Zadelhoff

De curatoren van het vorig jaar failliet verklaarde Amsterdamse Slotervaartziekenhuis hopen dat de gemeente Amsterdam alsnog een deal sluit met vastgoedonderneming Zadelhoff. Dit bedrijf wil de aandeelhouders een nieuwe lening verstrekken om de schuldeisers volledig af te betalen (45 miljoen euro in totaal) en het pand een nieuwe zorgbestemming te geven. "Dit is zeer uitzonderlijk", schrijven de curatoren in het tweede faillissementsverslag.

Zadelhoff, dat al langer interesse heeft in het ziekenhuis, gaat naar verwachting vrijdag in gesprek met de gemeente. Vorige maand werd bekend dat het Amsterdamse stadsbestuur een uitzonderlijke maatregel wil inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders wil een procedure beginnen om het recht van erfpacht te beëindigen.

De gemeente vreest dat onder druk van de markt de maatschappelijke en zorgfuncties in het gebied verdwijnen. (ANP)