SVRZ plaatst 6500 zonnepanelen op het dak

De Zeeuwse zorginstelling SVRZ laat 6500 zonnepanelen plaatsen op de daken van twintig verpleeghuizen. Dat levert zoveel kWh op dat SVRZ overdag energieneutraal kan werken. Samen met een subsidie van de Rijksoverheid heeft SVRZ de miljoeneninvestering in vijftien jaar terugverdiend.

Deze miljoeneninvestering levert de instelling ruim 1,6 miljoen kWh per jaar op, wat goed zou zijn voor vierhonderd huishoudens, zo meldt SVRZ op 10 april.

Installatie

SVRZ gaat hiervoor de samenwerking aan met twee Zeeuwse partijen: Paree en Saman Groep. Paree is al bekend met de gebouwen van SVRZ en zorgt voor de aansluiting van de zonnepanelen op de meterkasten. Saman Groep is verantwoordelijk voor het leggen van de zonnepanelen en de bekabeling tot de omvormers. De complete installatie moet in de zomer van 2020 gereed zijn.



Naast zonnepanelen wil SVRZ nog dit jaar met het wagenpark overschakelen naar elektrische auto’s met voldoende eigen laadpalen. Ook investeert SVRZ in energierenovaties. In zes locaties worden de gasgestookte Cv-installaties omgebouwd tot hybride of all-electric installaties.