Bestuurder Libra R&A met pensioen

Na twintig jaar gewerkt te hebben bij Libra Revalidatie & Audiologie gaat bestuurder Vincent Buitendijk met pensioen. Hij zal in maart 2020 afscheid nemen.

Dat meldt Libra R&A op 10 april. Buitendijk is bijna vijftig jaar werkzaam geweest in de zorg. De afgelopen twintig jaar heeft hij Libra R&A van een lokaal revalidatiecentrum naar een regionaal en op sommige vlakken landelijk werkende organisatie gebracht, met zowel revalidatie als audiologie onder één dak.

Revalidatie

Vincent Buitendijk heeft buiten de organisatie een rol gespeeld in verschillende regionale en landelijke overlegorganen. Hij was onder andere bestuurslid van de branchevereniging Revalidatie Nederland. Nu is hij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra en voorzitter van de Hersenletsel Alliantie.



De raad van toezicht van Libra R&A is de procedure voor een passende opvolger gestart.