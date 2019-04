VieCuri start met online coaches

Patiënten met Parkinson of chronische darmontstekingen krijgen bij VieCuri nu online coaching via SanaCoach. Via een speciaal platform krijgen ze tips en tricks, informatie en persoonlijke adviezen maar ook herinneringen om medicijnen te slikken of te bewegen. Op regelmatige basis vraagt de zorgverlener online naar klachten, beperkingen en problemen.

Door inzet van de SanaCoach hoeft de patiënt alleen nog naar het spreekuur te komen als dat echt zinvol is. Ook kunnen door deze controles spoedbezoeken worden voorkomen, schrijft VieCuri op haar website. Het gaat om een pilot die duurt tot juli 2019. Er doen ongeveer 150 patiënten aan mee.

Regie

Voor patiënten geeft het de mogelijkheid om zeer laagdrempelig vragen te stellen aan hun zorgverlener. Denk aan vragen over bijwerkingen van medicatie, wel of niet mogen autorijden, of andere klachten. De SanaCoach kan daarnaast het verloop van een ziekte monitoren. Zo is Parkinson een hersenziekte met verschillende symptomen zoals beven, stijfheid, moeilijker kunnen lopen en een verminderde mimiek. Die kunnen nu op makkelijke wijze systematisch en digitaal uitgevraagd worden. De SanaCoach helpt patiënten om zelf hun ziekte te monitoren en geeft hen daardoor meer eigen regie. Er ontstaat meer kennis en inzicht in de ziekte. Klachten kunnen vanuit thuis goed in de gaten worden gehouden, waardoor patiënten minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen.