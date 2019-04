Zorgbureau Olcea stopt thuiszorgactiviteiten

De thuiszorgactiviteiten van Zorgbureau Olcea in Hengelo stoppen per 1 juli, laat directeur Ibrahim Uncu aan RTV Oost weten. Aan dertien cliënten wordt nog zorg verleend. Dit zal netjes worden afgehandeld, aldus Uncu. Wel gaat de organisatie door met Wmo-activiteiten.

Olcea is een multiculturele zorginstelling die zich focust op cliënten binnen Syrisch-orthodoxe, Turkse en Armeense doelgroepen. De cliënten zijn vaak de Nederlandse taal niet (meer) machtig. De organisatie werkt met name met personeel dat de taal van de cliënten spreekt.

Verscherpt toezicht

Sinds september 2017 staat Zorgbureau Olcea onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie bracht sinds 2016 vier keer een bezoek aan de organisatie. Er werden gebreken geconstateerd als te weinig deskundig personeel, gebrekkige medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking voor cliënten. Naar aanleiding van een bezoek in 2018 was de inspectie tevreden over de doorgevoerde verbeteringen. Echter bleef verscherpt toezicht van kracht, omdat er nog geen samenwerkingspartner was gevonden om de organisatie (financieel) te versterken.

Ultimatum en dwangsom

Eerder deze week stelde de IGJ een ultimatum. De inspectie dreigde met een dwangsom, als de zaken binnen vier maanden niet in orde zijn. Cliëntveiligheid zou namelijk op het spel staan. Uncu verklaart dat hij al voor het ultimatum had besloten om te stoppen met thuiszorg en zich te richten op Wmo-activiteiten.

Vorig jaar werd Zorginstelling Olcea Multiculturele Zorg failliet verklaard, waarvan Uncu ook directeur was. Lees hier terug.