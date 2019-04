Jeroen Bosch Ziekenhuis zet in op AI

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ ) heeft een digitale transitie ingezet waarvan een AI-traject onderdeel uit maakt. In de komende jaren moet Artificial Intelligence (AI) een integraal onderdeel gaan vormen van de dagelijkse ziekenhuispraktijk van het JBZ.

Artificial Intelligence (AI) kan zorg beter afstemmen op de patiënt en maakt snelle en accurate diagnoses mogelijk. Daarmee kan het bijvoorbeeld worden ingezet tegen stijgende wachtlijsten, krapte op de arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten. “AI wordt op den duur een vast onderdeel van de praktijk van onze zorgprofessionals. Medisch Specialisten zullen op dit gebied in de toekomst meer gaan samenwerken met klinisch fysici, klinische informatici en data scientists”, aldus Inge Veltman, innovatiemanager bij het JBZ.

Deep Learning

Het JBZ werkt samen met de Diagnostic Image Analysis Group (DIAG) van het Radboudumc en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) aan een programma op het gebied van AI in de Radiologie. Dit programma bestaat uit vier lijnen, die kijken naar de implementatie van gevalideerde AI-software in de klinische praktijk, tot het ontwikkelen van een nieuw softwareprogramma. Het JBZ gaat daarmee vooral inzetten op deep learning. “Deep learning is een revolutie in ons vakgebied. Het is nu eindelijk mogelijk computerprogramma’s te maken die scans kunnen beoordelen met een nauwkeurigheid vergelijkbaar met menselijke experts", legt Bram van Ginneken, hoogleraar medische beeldanalyse aan het Radboudumc uit, die ook meewerkt aan het programma.

Volgens het JBZ zijn zij het eerste niet-academische ziekenhuis in Nederland dat AI in de praktijk gebruikt en zelf ontwikkelt.