Haagse zorgaanbieder vliegt Zuid-Europese verpleegkundigen in

Zorgaanbieder Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) gaat Zuid-Europese verpleegkundigen inzetten om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen. Vooralsnog betreft het tien verpleegkundigen uit Spanje, Portugal en Italië, maar HWW zorg sluit niet uit dat dit aantal in toekomst groeit.

Net als andere zorgaanbieders kampt HWW zorg met een tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Meer dan 90 procent van de zorguitvoerende functies boven niveau 3 zijn binnen HWW zorg zijn moeilijk invulbaar. “Het probleem is dat iedereen uit dezelfde vrijwel lege vijver vist”, zegt woordvoerster Eva Colette over de beslissing om in het buitenland te gaan werven. HWW zorg begint met een bescheiden aantal van 10 verpleegkundigen. “Het is niet iets wat we eerder hebben gedaan”, aldus Colette.

Enthousiasme

Adviseurs van de afdeling Werving en Selectie van HWW zorg hebben de afgelopen maand een werkbezoek gebracht aan Javéa (Spanje) om kennis te maken met de geselecteerde verpleegkundigen. Ze zijn tussen de 20 en 30 jaar en kiezen bewust voor een baan in Nederland. HWW zorg roemt hun enthousiasme, de beheersing van de Nederlandse taal, leergierigheid en grote passie voor het vak.

Kosten

De verpleegkundigen beschikken allen over een verpleegkundige opleiding op HBO+ niveau en krijgen drie maanden lang dagelijks les in de Nederlandse taal, cultuur en gezondheidszorg. De kosten zijn volgens HWW zorg vergelijkbaar met de kosten verbonden aan de inzet van zzp-ers met een vergelijkbaar functieniveau.

De eerste groep arriveert op 12 april in Nederland. Zij zullen op zes HWW zorg verpleeghuislocaties aan de slag gaan. Zij starten op niveau 3 en nadat de BIG-registratie geregeld is, stromen zij door naar de functie van verpleegkundige. Binnen de locatie krijgen ze een eigen ‘buddy’, die hen begeleidt tijdens het werk.

HWW zorg is niet de eerste zorgaanbieder die het oog heeft laten vallen op Zuid-Europa. Recentelijk gingen ook Spaanse en Italiaanse verpleegkundigen aan de slag bij WelThuis, Zorgbalans en Van Neynsel.