Kabinet hanteert opnieuw bijbels vaccinatie-argument

Of ouders ‘in hemelsnaam’ hun kinderen wilden laten vaccineren, met deze woorden probeerde VVD-staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) deze week gereformeerde tegenstanders van vaccinatie op andere gedachten te brengen.

“Tegen al die ouders die nog twijfelen of die het niet hebben gedaan, zou ik ook nu willen zeggen: help ons mee om die vaccinatiegraad te verhogen”, aldus Van Ark na het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. “Maar help vooral al die kinderen die mogelijk in onveilige situaties komen en laat in hemelsnaam je kind vaccineren.”

Naastenliefde

Een slim bedachte christelijke referentie, aldus betrokkenen. Helemaal toevallig lijken de bewoordingen in ieder geval niet, wanneer bedacht wordt dat ook staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS met bijbelse argumenten op de proppen kwam tijdens een bezoek aan de gemeente Neder-Betuwe, die met een vaccinatiegraad van net vijftig procent de slechtst ingeënte gemeente van Nederland is. Blokhuis noemde vaccinatie een daad van naastenliefde en een door god gegeven instrument ter bevordering van de gezondheid.

Belangrijker nog is het feit dat het kabinet steeds nadrukkelijker signalen afgeeft een vaccinatieplicht te willen overwegen als de vaccinatiegraad nog verder daalt. Blokhuis merkte daar in Neder-Betuwe over op dat hij daarbij in eerste instantie denkt aan een tijdelijke vaccinatieplicht voor zorgverleners.