ETZ zoekt familieparticipatie in het ziekenhuis

Familie en vrienden kunnen als mantelzorger een actieve bijdrage leveren aan de zorg in het ETZ. Vooral op de afdeling Geriatrie van het Tilburgse ziekenhuis zoekt naar familieparticipatie.

Op de website van het ETZ is te lezen hoe mantelzorgers een rol kunnen hebben in de verzorging van oudere patiënten. Familieparticipatie is niet nieuw, stelt het ETZ, maar de mogelijkheden mogen nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht.

Verwardheid

Kwetsbare ouderen hebben meer kans op complicaties zoals vallen, ondervoeding, verwardheid of lichamelijke achteruitgang. Daardoor hebben ze tijdens en na ziekenhuisopname meer zorg nodig. Volgens ETZ is het goed als een bekende aanwezig is, het voorkomt bijvoorbeeld verwardheid. Bovendien bevordert hun hulp het herstel.



Het zoveel mogelijk voortzetten van de thuissituatie in het ziekenhuis is essentieel voor de rust en om angst of verwardheid te voorkomen. Mantelzorgers kunne samen met de patiënt eten of activiteiten ondernemen zoals wandelen of voorlezen.