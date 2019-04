Bouwteam verbouwt Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis gaat haar locaties op het voormalige Westfriesgasthuis in Hoorm en het voormalige Waterlandziekenhuis in Purmerend verbouwen en renoveren. Op 11 april zijn de contracten met een bouwteam getekend.

Dat team bestaat uit BAM Bouw en Techniek, Heddes Bouw & Ontwikkeling, Ingenieursburo Linssen, Gortemaker Algra Feenstra architects en ptg advies. Dat meldt BAM Bouw en Techniek op 12 april. Het contract van het ziekenhuis met de betrokken partijen richt zich op een langdurige samenwerking en duurt voor onbepaalde tijd. BAM Bouw en Techniek is als installateur verantwoordelijk voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Heddes Bouw & Ontwikkeling is als bouwkundig aannemer verantwoordelijk voor de bouwactiviteiten. Ingenieursburo Linssen is adviseur installaties, Gortemaker Algra Feenstra is aangesloten als architect en ptg advies als huisvestigingsadviseur.

Scopiecentrum

Door de fusie van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis in 2017 en de verandering van aanbod in de ziekenhuiszorg, moest het Dijklander verbouwen en een aantal afdelingen vroeg om renovatie. Als eerste is het Moederkind Centrum in Hoorn aangepakt voor de concentratie van geboortezorg. In totaal staan er tot 2021 meer dan twintig projecten gepland. Deze maand is bijvoorbeeld de oplevering van het nieuwe scopiecentrum in Purmerend. De locaties blijven tijdens de verbouwingen en renovaties in gebruik.



"De omgeving wordt straks zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers, maar ook bij de werkwijze van onze polikliniekmedewerkers en artsen", zegt Ymke Fokma, lid raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis.