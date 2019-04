Zorgboog en RSZK pakken ondervoeding ouderen aan

De Zorgboog en RSZK ZorgProfessionals gaan een vervolg geven aan hun pilot ‘eten en drinken in de GRZ’ (geriatrische revalidatiezorg). Het doel van de samenwerking is een beter herstel van ouderen na een ongeluk, beroerte of operatie en een betere balans bij het omgaan met de gevolgen van chronische ziektes zoals COPD, hartfalen of kanker.

Dat melden de Zorgboog en RSZK op 10 april. Ondervoeding is bij ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen een serieus probleem. Juist ouderen die revalideren in de GRZ hebben uitgebalanceerde voeding nodig. Ze hebben een verhoogd trainingsniveau waardoor meer energie-inname belangrijk is.

Revalidatieproces

De Zorgboog, dat zorg, wonen en welzijn aanbiedt in de Peel, en RSZK ZorgProfessionals, een ouderenorganisatie met acht woonzorglocaties, hospice, thuiszorg en welzijn in de Kempen, Veldhoven en Waalre, begonnen hun samenwerking vorig jaar. Er is vooral ingezet op de ervaring rondom eten en drinken. De geriatrische revalidant beleeft plezier aan eten wat hem in staat stelt om zijn revalidatieproces zo optimaal mogelijk af te ronden, en de aangeleerde tips rondom voeding ook in de thuissituatie voort te zetten. Daarmee kan ondervoeding in de thuissituatie voorkomen worden.



Aan het einde van het project was een symposium over het thema ‘eten en drinken in de GRZ.’ Tijdens dit symposium is alle kennis en kunde gedeeld met de medewerkers en betrokkenen, en werd opnieuw een overeenkomst getekend om de samenwerking op het gebied van GRZ voort te zetten.