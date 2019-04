NVZD kiest nieuwe voorzitter en bestuurder

De nieuwe voorzitter van de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg wordt Rutger Jan van der Gaag. Dat hebben de NVZD-leden besloten tijdens de algemene ledenvergadering op 12 april. Als bestuurslid is Hans den Hollander benoemd.

Dat meldt de NVZD. Rutger Jan van der Gaag volgt op 1 september de huidige voorzitter Paul van der Heiden op. Zijn tweede termijn loopt dan af.

Psychiatrie

Na zijn studie geneeskunde werkte Rutger Jan van der Gaag jarenlang als huisarts en kinder- en jeugdpsychiater, onder meer bij UMC Utrecht, en als opleider in Veldwijk inErmelo en Lelystad. Van 2002 tot 2016 was hij hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, afdelingshoofd en opleider verbonden bij Radboudumc/Karakter UCN. Vanaf 2008 was Van der Gaag ook bestuurlijk actief, onder meer als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en voorzitter van de KNMG. Sinds zijn emeritaat in 2016 vervult hij uiteenlopende functies, onder meer als adviseur en toezichthouder.

Hans den Hollander is door de Algemene Ledenvergadering benoemd als bestuurslid van de NVZD. Den Hollander is voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuis Tergooi en lid van de NVZD Governancecommissie.