Levensbedreigende situaties anorexiazorg

Als de anorexiazorg in Nederland niet verbetert, ontstaan er volgens deskundigen in de Trouw meer levensbedreigende situaties. Dit stellen zij naar aanleiding van het verhaal van Anne (13) die voor de tweede keer wegens ondervoeding in het ziekenhuis ligt, omdat ze al maanden op de wachtlijst staat voor behandeling van anorexia.

"Mensen met beginnende anorexia krijgen vaak te laat hulp, waardoor hun situatie verslechtert en er meer druk komt op de specialistische klinieken, waar nu lange wachtlijsten zijn", aldus Monika Scholten, projectleider van stuurgroep ketenaanpak eetstoornissen (K-eet) in de Trouw.

Meer bedden en inzet op vroegsignalering en nazorg

K-eet heeft met het ministerie en gemeenten afgesproken dat er snel meer bedden komen in de klinieken voor eetstoornissen. Omdat alleen meer bedden op de langere termijn geen oplossing bieden, wordt er ook ingezet op vroegsignalering en goede nazorg.

Te lange wachttijd behandeling anorexia

Er komen ongeveer dertienhonderd nieuwe anorexiapatiënten per jaar bij. Hoeveel mensen er op de wachtlijst staan, is niet duidelijk. Dat jongeren met anorexia te lang op behandeling moeten wachten, bevestigt ook Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een reactie aan Trouw.