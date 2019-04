Zorggroep Meander benoemt nieuwe directeur Zorg

Jolande Ellenbroek is benoemd als directeur Zorg van Zorggroep Meander, met ingang van 1 juni 2019 is. Zij volgt Renate Kamphuis op, die per 1 april benoemd is als lid raad van bestuur bij Patyna.

Jolande Ellenbroek heeft volgens Zorggroep Meander een uitgebreide loopbaan in de zorg. Momenteel werkt zij bij Icare als rayonmanager, waar zij "op voortvarende wijze leiding gegeven" heeft aan de verzorgings- en verpleeghuizen van de zorgaanbieder in Drenthe. Zij werkt bij Icare sinds 2011. Daarvoor is ze onder meer werkzaam geweest bij TriviumMeulenbeltZorg als regiomanager en bij Trivium Zorggroep Twente als hoofd sector Zorg en Behandeling.

Ellenbroek zal samen met Peter Drenth de nieuwe directie van Zorggroep Meander vormen. De zorgorganisatie meldt blij te zijn met haar komst. "Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de nieuwe directie de uitdagingen waar Zorggroep Meander voor staat slagvaardig zal oppakken."