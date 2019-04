Gemeente Stadskanaal onderzoekt zorgbehoefte kwetsbare groeopen

Een onderzoekbureau brengt de zorgbehoefte van de bevolking rondom Stadskanaal in kaart. Dit is in opdracht van verschillende betrokken partijen binnen de regio Zuidoost-Groningen en Drenthe.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een samengesteld, regionaal team van ziekenhuizen, huisartsen en verzekeraars, om te beoordelen welke zorg er precies nodig is. Dat meldt RTV Noord op hun website.

Nieuwe vormen van zorg

In februari werden de plannen gepresenteerd in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Wat gaat er veranderen? Ten eerste krijgt het Refaja Ziekenhuis een beperkte spoedpost, die alleen nog maar overdag en ’s avonds open is. Volgens Rolf de Folter, bestuursvoorzitter Treant Zorggroep, is het niet reëel om de spoedeisende hulp, waar ’s nachts gemiddeld 1,2 patiënt komt, vierentwintig uur per dag open te houden. Daarnaast wordt er in het algemeen gedacht aan nieuwe vormen van zorg, zoals digitale consulten en het monitoren van chronische ziektes via een app op de telefoon.

Bewoners betrekken bij onderzoek

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke groepen het meest kwetsbaar zijn in Stadskanaal en erachter komen wat er voor hen speelt. Volgens De Folter zijn ouderen een voorbeeld van een kwetsbare groep, maar kan het bijvoorbeeld ook gaan om mensen die zorgmijder zijn of financiële problemen hebben. Bij het onderzoek worden ook bewoners betrokken om mee te denken over de toekomst van de zorg. Vijf bewonersgroepen mogen aangeven waar zij tegenaan lopen, en wat volgens hen mogelijk oplossingen zijn. De Folter hoopt van de meepratende bewoners vernieuwende ideeën te krijgen.

Hard werken

Het team werkt nu de plannen uit, in samenwerking met partijen in de regio zoals ambulancediensten, gemeenten, provincie en patiëntorganisaties. De plannen moeten in juli klaar zijn, wat volgens De Folter nog hard werken wordt.