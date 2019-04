VGZ voor 81 miljoen in de plus

Zorgverzekeraar VGZ heeft in 2018 naar eigen zeggen een positief resultaat behaald van 81 miljoen euro. De corporatie zat in 2017 nog voor 107 miljoen in de min.

Het bedrijf heeft een nieuwe strategie voor "zinnige zorg" ingevoerd (een samenwerkingsprogramma met artsen en instellingen voor een grotere doelmatigheid), scherp ingekocht en de bedrijfskosten door onder meer verdere digitalisering verlaagd. Ook was er nog een meevaller: het aantal declaraties over 2017 bleek bij de verwerking in 2018 flink lager dan ingeschat.



Het aantal verzekerden steeg met bijna 200.000 en komt nu op meer dan 4 miljoen klanten uit. VGZ wist de premiestijging voor het lopende jaar op 4,75 euro per maand voor de naturapolis te houden, de goedkoopste verzekering die de corporatie aanbiedt. Het bedrijf hoopt de premie zo stabiel mogelijk te houden, aldus een woordvoerster.



VGZ heeft in 2018 van de 11 miljard euro aan ontvangen premies 10,5 miljard euro uitgegeven aan zorgkosten. (ANP)