De Friesland introduceert drie leefstijlinterventieprogramma’s

De Friesland contracteert drie zorgpartijen voor vergoede preventie. Verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar met overgewicht en een gezondheidsrisico kunnen nu via de basisverzekeraar meedoen aan de zogeheten gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

In de regio Friesland gaan Ketenzorg Friesland in Heerenveen, zorggroep Catena in Drachten en de Friese Coöperatie Fysiotherapie samen de drie leefstijlinterventies actief aanbieden. Vanaf 1 mei starten de eerste groepen.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een GLI moet er naast overgewicht sprake zijn van een ander gezondheidsrisico, zoals een chronische ziekte of een hoge bloeddruk. De huisarts bepaalt of de patiënt voldoet aan de door de overheid vastgestelde criteria, en of de patiënt voldoende gemotiveerd is om aan het twee jaar durende GLI-programma deel te nemen.

Actieve inzet

Als de patiënt mag deelnemen, krijgt hij een intakegesprek met leefstijlcoaches van de GLI. Zij willen zeker weten dat de patiënt zich ervan bewust is dat de GLI niet vrijblijvend is, en dat er actieve inzet wordt verwacht.

Gezondere levensstijl aanleren en behouden

Het RIVM heeft de drie gecertificeerde programma’s gecontroleerd op effectiviteit. In het eerste jaar van het GLI-programma ligt de focus op gewichtsverlies en het aanleren van een gezondere levensstijl door een combinatie van gezonde voeding, meer beweging en mentale coaching. Het tweede jaar is gericht op het behouden van de nieuwe levensstijl.

Vergoed vanuit de basisverzekering

Het GLI-programma wordt sinds 1 januari vergoed vanuit de basisverzekering. Deelnemers hoeven geen eigen risico te betalen. De GLI is een van de maatregelen die volgt uit het Nationaal Preventieakkoord van de rijksoverheid.

Tevens is De Friesland samen met GGD Fryslân en Friese gemeenten binnen het programma Vitale Regio bezig met een pilot op het gebied van leefstijlinterventie in de gemeente Tytsjerksteradiel.