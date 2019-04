Witte Huis heeft zorg weer op orde

De Artemis Groep, een zorginstelling voor mensen met dementie, heeft de zorg weer op orde. De organisatie kreeg vorig jaar een ernstige waarschuwing van de gezondheidsinspectie. Die was niet te spreken over de zorg op locatie Het Witte Huis in Zetten in de Betuwe, waar 26 mensen met dementie kunnen verblijven.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren er tekortkomingen in deskundigheid van medewerkers, hygiëne, veiligheid van bewoners, omgang met medicijnen en vrijheidsbeperkende maatregelen bij patiënten. De inspectie heeft vastgesteld dat deze tekortkomingen "opgelost" zijn.



De inspectie zal de ontwikkelingen bij Het Witte Huis blijven volgen. (ANP)