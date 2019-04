Marc Dullaert is nieuwe voorzitter rvt Trimbos-instituut

Marc Dullaert is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Trimbos-instituut. Dullaert volgt Hans de Goeij op, die na ruim acht jaar aftreedt. Marc Dullaert is op 15 april begonnen.

Dat meldt het Trimbos-instituut op 16 april. Marc Dullaert is landelijk bekend als de eerste kinderombudsman en aanjager van het Thuiszitterspact.

Onderzoek

"Wat me met name aantrekt is dat het Trimbos-instituut een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut is binnen de geestelijke gezondheidszorg en tegelijkertijd dat die kennis ook wordt toegepast", zegt Dullaert. "Het is bijzonder dat er fundamenteel onderzoek wordt gedaan naar psychische gezondheid, middelengebruik, gamen en verslaving en dat tegelijkertijd wordt nagedacht over hoe je problematiek kunt voorkomen. Dit maakt het Trimbos-instituut maatschappelijk relevant."

Relevantie

Net zo belangrijk is de functie van het instituut richting het brede publiek, vindt Marc Dullaert. "Ik ben onder de indruk van hoeveel mensen gebruik maken van de informatie op trimbos.nl. Honderden mensen die dagelijks de websites bezoeken over stoppen met roken, gevaren van te veel drinken en online informatie en cursussen hoe je mentaal fit kunt worden. Voor elke doelgroep, van jong tot oud, is er informatie beschikbaar. Die maatschappelijke relevantie in combinatie met wetenschappelijk onderzoek vind ik prachtig."