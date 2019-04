ACM: ’s Heeren Loo mag Arduin overnemen

Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep mag Stichting Arduin overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 april besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

De ACM heeft het besluit op 15 april gepubliceerd.

Continuïteitsplan

De plannen van ’s Heeren Loo om het noodlijdende Arduin over te nemen, stammen vanaf eind 2018. In januari was ’s Heeren Loo betrokken bij het continuïteitsplan van Arduin, waarbij onder andere VWS financierde met een bijdrage van twintig miljoen. ’s Heeren Loo heeft na ingrijpen van de inspectie direct zorgprofessionals en staffunctionarissen ingezet om de problemen bij Arduin's behandelcentrum in Aagtekerke op te lossen.

Bij Arduin wonen 467 cliënten in ruim 150 woningen, verspreid in wijken over de provincie Zeeland. e overname van Arduin door ’s Heeren Loo wordt pas bekrachtigd als met beide cliënten- en ondernemingsraden het medezeggenschapstraject is doorlopen. Ook moet de NZa haar toestemming geven.