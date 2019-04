Zorgtopper Meurs leidt integriteitscommissie NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF stelt een integriteitscommissie in, die onafhankelijk advies moet geven over ethische kwesties. Voorzitter van de commissie wordt Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zo melden verschillende media.

Meurs (1953) is nu nog voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Op 1 juni draagt ze die functie over aan oud-minister Jet Bussemaker. Als governance-deskundige heeft Meurs, die ook tussen 2007 en 2013 voor de PvdA in de Eerste Kamer zat, aan de wieg gestaan van de code voor goed bestuur in de zorg.

Kwestie Eurlings

Aanleiding voor het instellen van de commissie is onder meer de kwestie rond oud-bestuurslid Camiel Eurlings, die zijn ex-vriendin mishandelde. Eurlings weigerde in eerste instantie op te stappen bij NOC*NSF, ondanks de druk die op hem werd uitgeoefend. "De zaak-Eurlings en andere situaties uit de afgelopen paar jaar op het terrein van ethiek en integriteit hebben ons geleerd dat wij af en toe behoefte hebben aan advies van buitenaf", zegt NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis in de Volkskrant. Volgens hem draagt extern advies bij aan een transparantere en meer integere organisatie. Meurs gaat samen met de sportkoepel op zoek naar twee andere leden van de ethische commissie.