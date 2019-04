Bouw passief woon-zorgcomplex Apeldoorn op hoogste punt

Investeerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance en bouwer/ontwikkelaar Trebbe Klok werken aan de bouw van 86 gasloze appartementen voor ouderen met een zorgvraag in Apeldoorn. De woningen worden verhuurd aan zorgorganisatie KleinGeluk. Tijdens de viering van het hoogste punt, kregen de partijen ook het certificaat Passief Bouwen uitgereikt.

Dat melden Sybtrus Achmea en Trebbe Klok op 17 april. Trebbe Klok is een bouwcombinatie bestaande uit Trebbe Bouw en Klok Groep. Zorgorganisatie KleinGeluk wordt bijgestaan door adviseur FAME. In het nieuwe complex krijgt elke cliënt KleinGeluk een eigen appartement. Ook zijn er diverse plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, waaronder een buurtkamer en een binnentuin.

Klimaatakkoord

De oplevering van het complex staat gepland voor december van dit jaar. De appartementen worden gerealiseerd zonder warmtepomp. Isolatie zorgt ervoor dat er nauwelijks energie nodig is voor verwarming, terwijl zonnepanelen het grootste deel van benodigde stroom opwekken. Het is voor het eerst in Nederland dat de principes van Passief Bouwen in een gebouw van deze omvang wordt toegepast, zegt directeur Hein Stooker van Trebbe Bouw. Daarmee voldoet het aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.