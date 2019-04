Maasstad Ziekenhuis stopt onderzoek dotterballon

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is uit voorzorg gestopt met een onderzoek naar een bepaalde dotterbehandeling voor vernauwingen en afsluitingen in de slagader in het bovenbeen. De kans op overlijden is met de behandeling mogelijk groter.

Het gaat om een onderzoek waarbij het effect van een behandeling met ballonnen en stents met daarop een medicijn (paclitaxel) werd onderzocht. Aanleiding om te stoppen is een wetenschappelijk artikel uit december 2018. Daarin wordt geconcludeerd dat patiënten met deze behandeling op de lange termijn mogelijk een grotere kans op overlijden hebben. Zij werden vergeleken met patiënten die behandeld zijn met een ballon of stent zonder dit medicijn.

In totaal namen 93 mensen deel aan het onderzoek, waarvan 78 patiënten van het Maasstad Ziekenhuis. Acht andere ziekenhuizen, die ook deelnamen aan het onderzoek, zijn eveneens gestopt met deze specifieke behandeling. Het is nog niet bekend of er patiënten zijn overleden. (ANP)