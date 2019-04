Paul Boonkamp in raad van bestuur Erasmus MC

Per 1 november treedt Paul Boonkamp toe tot de raad van bestuur van het Erasmus MC. Boonkamp wordt de nieuwe financieel bestuurder en volgt David Voetelink op.

Dat meldt het Erasmus MC op 17 april. Voetelink heeft aangegeven zich vanaf 2020 te willen richten op zijn activiteiten als interim bestuurder, zelfstandig adviseur en commissaris.

Paul Boomkamp (1969) heeft natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven, economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is gepromoveerd in de natuurwetenschappen aan de Universiteit Twente. Na zijn studie heeft hij gewerkt bij Shell in research & development, bij McKinsey & Company als management consultant, in directiefuncties bij verzekeraar AXA Nederland en vanaf 2007 als directeur bij AEGON Nederland. In 2012 is hij overgestapt naar de gezondheidszorg als lid van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sinds 2015 werkt hij als financieel bestuurder en plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur bij PGGM.