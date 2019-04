InEen, LHV en NHG ontwikkelen kwaliteitsbeleid huisartsenzorg

Op basis van het nieuwe kwaliteitsdenken hebben InEen, LHV en NHG een visie ontwikkeld voor eerstelijns- en huisartsenorganisaties. De gezamenlijke visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg geeft heldere kaders voor het werken aan kwaliteit.

“Het is heel goed dat we als huisartsenorganisaties nu ook op kwaliteit een gezamenlijke visie hebben. En dat we aan de hand van deze visie met de vertegenwoordigers van onze leden werk hebben gemaakt van de vertaling ervan naar de dagelijkse praktijk. Zo wordt werken aan kwaliteit concreter en laagdrempeliger”, aldus LHV-bestuurslid Wendy Borneman.

Samen leren en verbeteren

De gezamenlijke visie verschuift van ‘verantwoording afleggen’ naar ‘verantwoording nemen’ voor kwaliteit. ‘Samen leren en verbeteren’ staat centraal. Omdat het ook belangrijk is dat de visie werkbaar is in de praktijk, stellen InEen, LHV en NHG ook praktische hulpmiddelen beschikbaar voor de implementatie ervan.

Lees hier het gezamenlijke visiedocument.