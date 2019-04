NZa doet aangifte tegen aanbieder wijkzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat aangifte bij de politie doen tegen een Utrechtse aanbieder van wijkverpleging. "De zorgaanbieder gaat niet in op meerdere verzoeken tot medewerking aan een onderzoek naar zijn administratie en declaraties bij zorgverzekeraars", aldus de autoriteit.

De aanbieder kwam volgens de NZa niet opdagen op afspraken die de autoriteit telefonisch met hem had gemaakt. "Hij belemmert het onderzoek en overtreedt hiermee de wet. Dit is een strafbaar feit."



De NZa houdt toezicht op de administratie en de declaraties van zorgaanbieders en doet onderzoek als er twijfels zijn over het correct declareren. (ANP)