Incluzio-directeur Zorgmanager van het Jaar 2019

Algemeen directeur Peter de Visser van Incluzio is op donderdag 18 april gekozen tot Zorgmanager van het Jaar 2019. Hij ontvangt de prijs omdat hij met het zorg- en welzijnsbedrijf een nieuwe aanpak laat zien die zich kenmerkt door nauwere verbindingen tussen zorg, welzijn en andere disciplines.

“Peter de Visser is een ondernemende manager die denkt in mogelijkheden en hij is erg gericht op oplossingen en op resultaat”, aldus juryvoorzitter André Rouvoet. “Met bestaande zorgaanbieders gaat hij respectvol om. Zijn managementstijl is enthousiasmerend en direct. In een complexe en soms chagrijnige omgeving ziet hij genoeg kansen om de zorg beter te maken.”

Voor de prijs, die een initiatief is van Zorgvisie, waren dit jaar verder genomineerd bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van de Stichting Humanitas in Rotterdam en bestuursvoorzitter Pim Steerneman van Sevagram in Heerlen en Heuvelland.