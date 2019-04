VBHC-prijs 2019 gaat naar Denemarken

De VBHC-prijs 2019 is toegekend aan GLA:D. Good Life with Osteoarthritis in Denmark (GLA:D) is een initiatief van de University of Southern Denmark. Het initiatief verhoogt de kwaliteit van leven van artosepatiënten aanzienlijk.

Artrose-patiënten volgen een gestandaardiseerd individueel behandelplan waarin ze in twee sessies meer leren over hun kwaal. Daarnaast volgen ze twaalf oefentherapiesessies. PROM’s en klinische uitkomsten worden in een landelijke database verzameld. Op basis hiervan wordt bepaald of de voor de patiënt relevante uitkomsten worden gemeten. Zeer tevreden

GLA:D bestaat sinds 2013. Patiënten die de behandeling hebben gevolgd, melden zich minder ziek. Een op de drie is gestopt met paracetamol. Ook gebruiken ze aanzienlijk minder ontstekingsremmers. Patiënten lopen bovendien 10 procent sneller en geven aan dat hun kwaliteit van leven verbeterd is. Ook een jaar na de behandeling zijn de resultaten nog positief. Meer dan 90 procent van de patiënten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn met het programma.