St Jansdal breidt zorg uit in Lelystad

Patiënten van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad kunnen daar later dit jaar ook terecht voor operaties waarbij ze een nachtje moeten blijven. Ze hoeven dan niet meer de stad uit voor bijvoorbeeld een knieoperatie. Dat zeggen bestuurders Relinde Weil en Leonie Boven tegen Trouw. Tot dusver waren alleen dagbehandelingen voorzien in het vroegere - en failliete - MC Zuiderzee.

St Jansdal hield het plan geheim, om geen valse verwachtingen te wekken, maar nu heeft het ziekenhuisbestuur intern groen licht. De zorg in Lelystad wordt uitgebreid met planbare ingrepen waarvoor patiënten maximaal drie nachten blijven, zoals knieoperaties. Het gaat om ingrepen bij relatief gezonde patiënten, bij wie geen complicaties worden verwacht. Het ziekenhuis wil zo inwoners van Lelystad beter bedienen en de locatie in Harderwijk ontlasten.

De acute verloskundige zorg en 24-uurs spoedeisende hulp keren niet terug. Dat is volgens St Jansdal niet te betalen. Wel blijft er een spoedpoli voor hulp overdag, schrijft Trouw.

Eind vorig jaar kwam er een doorstart van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, die vestigingen hadden in Lelystad en Dronten. Daarover was met St Jansdal een akkoord bereikt. (ANP)