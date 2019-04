Epd-training Radboudumc beteugelt registratielasten

Een door hoofdhalschirurgen en een afdelingshoofd van het Radboudumc ontwikkeld onderwijsprogramma levert een tijdsbesparing op van dertig tot veertig procent in het werken met het EPD. Het is de bedoeling om deze aanpak van registratielasten, die PLEZIER wordt genoemd, uit te rollen in alle Nederlandse ziekenhuizen.

Het Radboudumc werkt daarvoor samen KINASE, een zorgconsultancybedrijf voor en door artsen, zo meldt het ziekenhuis op haar website.

Handigheidjes

De hoofdhalschirurgen wisten na de introductie snel optimaal gebruik te maken van het EPD. Ze ontwikkelden smartteksten, handigheidjes en gingen uniformer werken. Zo werden poli- en operatienotities door het EPD zelf uitgewerkt en brieven voor de huisarts automatisch geschreven. Niet meer alles zelf tikken, maar alles in één keer goed vastleggen en het EPD zelf het werk laten doen. Dat hebben ze samen met het afdelingshoofd in een onderwijsprogramma gegoten. Inmiddels zijn er zo’n achthonderd artsen getraind.

Schrappen

Na enige tijd blijkt de goede omgang met het EPD sommige artsen zo’n dertig tot veertig procent tijd te besparen. KINASE ontdekte ook dat dit een goede manier is om de administratieve druk in de zorg te beteugelen. “Met alleen het schrappen van regels kom je er niet”, zegt Wessel Fuijkschot, een van de oprichters van KINASE en internist in opleiding. “We zullen ons beter moeten laten ondersteunen door ict.”

HiX

KINASE heeft al een vergelijkbaar programma voor het andere grote epd-programma in Nederland: Happy met HiX. Door deze samenwerking kan KINASE, epd-optimalisaties en trainingen bieden voor ruim negentig van de Nederlandse ziekenhuizen. Eerder al, omarmde het programma ‘Registratie aan de bron’ de PLEZIER-methode. Registratie aan de bron is een initiatief van de acht Nederlandse umc’s en Nictiz. Het is een landelijk programma dat als doel heeft zorginformatie beter te registreren en te delen.