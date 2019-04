'Maak winstuitkering voor intramurale aanbieders mogelijk'

Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) vindt dat winstuitkering aan eigenaren van intramurale zorginstellingen mogelijk moet worden. Volgens hem heeft de zorg kapitaal nodig voor innovatie, liefst van beleggers die zich voor lange tijd willen binden, zoals pensioenfondsen. "Waarom mag een bank wel wat verdienen aan een ziekenhuis en een pensioenfonds niet?"

Dit zegt Rutte in het coververhaal over marktwerking van Skipr magazine.

Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld om winstuitkering mogelijk te maken voor ziekenhuisaandeelhouders, maar dit ligt al jaren in de Eerste Kamer. Volgens de VVD-parlementariër is deze wet nodig voor de zorg. “We hebben kapitaal nodig voor innovatie. Liefst van beleggers die zich voor lange tijd willen binden, zoals pensioenfondsen. Dus geen durfkapitalisten of snel geld. Waarom mag een bank wel wat verdienen aan een ziekenhuis en een pensioenfonds niet? Als je het winstverbod opheft, maak je een einde aan allerlei schijnconstructies, waarmee investeerders het nu omzeilen.”

Faillissement

Rutte zegt zich te ergeren aan de in zijn ogen harde aanvallen op het zorgstelsel. "Als er iets misgaat, zoals een faillissement, krijgt het stelsel of de marktwerking meteen de schuld. Zodra het woord marktwerking valt, houdt het denken op. Maar het gaat hier helemaal niet over 'meer of minder marktwerking'. We moeten het hebben over het zoeken van een fatsoenlijke balans tussen verschillende belangen."

De afgelopen jaren uiten steeds meer mensen kritiek op het huidige zorgstelsel. Zelfs Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid namens het CDA, zei recent dat de marktwerking is doorgeslagen. VVD'er Rutte noemt dit idee 'onzin' en zegt dat het stelsel juist gekenmerkt wordt door 'heel veel publieke sturing en randvoorwaarden'. Hij voelt niets voor nieuwe veranderingen. Hooguit is de liberale politicus voorstander van uitkomstbekostiging ter vervanging van de huidige productiebekostiging.

Marktwerking faalt

Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis, houdt er een andere mening op na: namelijk dat de marktwerking faalt. Hij ziet het bewijs hiervoor in het faillissement van MC Slotervaart. "Bij marktwerking verwacht je dat ziekenhuizen die onderpresteren in prijs of kwaliteit het afleggen. Wat er bij MC Slotervaart precies is gebeurd, weten we nog niet. Maar zij zijn niet failliet gegaan door te hoge prijzen of slechte kwaliteit."

Van den Heuvel wijst erop dat het MC Slotervaart in Amsterdam als klein ziekenhuis een slechte onderhandelingspositie had tegenover zorgverzekeraars. Daardoor kreeg het ziekenhuis relatief te weinig budget en kon het gebeuren dat het MC Slotervaart met lage prijzen en hoge kwaliteit tóch in de financiële problemen raakte. Volgens de bestuursvoorzitter roept dit om een debat over het huidige stelsel.

Lees het verhaal over marktwerking in de zorg in Skipr magazine 5, april 2019.