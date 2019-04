Verzorgingshuizen rekenen onterecht kosten voor opbaren

Veel verzorgingshuizen brengen extra kosten in rekening als een overleden bewoner opgebaard ligt in zijn of haar kamer. Zij brengen de extra kosten, vaak tussen de tachtig en honderd euro, in rekening bij de familie, terwijl ze voor de huur van de kamer overheidsgeld krijgen via de Wlz.

Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van RTL Nieuws.

Kamer

In de Wlz is vastgelegd dat zorginstellingen geld krijgen van de overheid als iemand is overleden. Daarmee worden kosten voor de kamer van de overledene opgevangen. Toch brengt een aantal verzorgingshuizen extra kosten in rekening. Hoeveel instellingen dat doen is niet bekend, maar mensen in de uitvaartsector zeggen het regelmatig tegen te komen. Zij willen dat dit stopt.



Ook Actiz stelt in een reactie het niet acceptabel te vinden als verzorgingstehuizen na overlijden geld vragen voor een kamer. Zij gaan met zorgorganisaties in gesprek.