GGZ Noord-Holland Noord tekent meerjarencontract met VGZ

GGZ Noord-Holland Noord en VGZ/Univé Zorg hebben een meerjarige samenwerking tot en met 2023 getekend voor de verbetering van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de ggz in de regio. Voor GGZ NHN betekent dit ook continuïteit in de bekostiging. Hierdoor kunnen medewerkers meer van hun tijd besteden aan behandeling en innovatie.

Dat melden GGZ NHN en VGZ/Univé in een gezamenlijk bericht. De partijen geven aan te willen werken aan cliëntgerichte ggz en de kwaliteit van zorg verbeteren op basis van nieuwe inzichten, zorginnovatie en gezond verstand. Een ander doel is om de ggz betaalbaar en toegankelijk te houden.

Ambulantiseren

Speerpunt is het ambulantiseren van de zorg. Dit gebeurt onder andere met het aanbieden van flexibele zorg in de wijk met specialistische ggz-behandeling en herstelgerichte intakes, waarbij direct gericht wordt op herstel in combinatie met het stellen van een diagnose en inzet van digitale behandelvormen.



De contractering betekent dat GGZ NHN onderdeel uitmaakt van het alliantienetwerk van VGZ. Ook zorgorganisatie Omring, het Dijklander Ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep én de huisartsorganisaties werken in de regio met VGZ samen. Succesvolle ideeën en toepassingen worden onderling uitgewisseld.