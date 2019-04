Nieuw lectoraat gaat rol verpleegkundigen versterken

Christian Wallner is per 1 april gestart als lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg. Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie voor intramurale ouderenzorg Marente en Hogeschool Leiden.

Dat melden Marente en Hogeschool Leiden op 23 april. Het lectoraat gaat zich bezig houden met de vraag: hoe kan de verpleegkundige knowhow, beter dan nu, ingezet worden om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren? Marente werkt zowel op het gebied van thuiszorg als verpleeghuiszorg en is ook actief op het gebied van revalidatie en ondersteuning bij dementie. Het lectoraat gaat samen met verpleegkundigen en verzorgenden onderzoek doen naar hun dagelijkse beroepsuitoefening.



De verpleeghuiszorg wordt steeds complexer. Omdat mensen steeds ouder worden, zijn er vaak meerdere zorgvragen tegelijk. Om adequate verpleeghuiszorg te blijven bieden, moet de verpleegkundige verschillende rollen kunnen aannemen.

Learning communities

"We gaan onderzoeken hoe we de rol van de verpleegkundige sterker neer kunnen zetten", zegt Christian Wallner. "Ik wil verpleegkundigen en verzorgenden koppelen aan studenten en docenten in leergemeenschappen, om samen aan de slag te gaan met concrete vraagstukken uit de praktijk." Wallner maakte eerder gebruik van zulke ‘learning communities’, zoals de 'Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde' over veranderingen in de thuiszorg en de ZorgInnovatieCommunities (ZICs) in het Haga ziekenhuis, waarin de verschillende deelnemers van de ZIC samen verpleegkundig onderzoek doen.