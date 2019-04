Vektis: Aantal overstappers zorgverzekeraar neemt iets toe

Het aantal verzekerden dat per 1 januari van zorgverzekeraar is geswitcht, is dit jaar zeven procent. Dat is iets meer dan voorgaande jaren. Het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars blijft stijgen: van 9,3 procent in 2010 naar veertien procent in 2019. EUCARE is nieuw toegetreden tot de verzekeringsmarkt.

Dat betekent dat het marktaandeel van de vier grootste zorgverzekeraars (VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, CZ) ook is afgenomen. Het totaal van de Grote Vier ligt nog wel boven de 85 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden die Vektis publiceert over de ins en outs van het overstapseizoen: de trends rondom de hoogte van de premie, het aantal overstappers, de keuzes betreffende het eigen risico en de marktaandelen van de zorgverzekeraars.

Collectief

Vektis laat zien dat de meeste verzekerden kiezen voor een naturapolis en steeds minder verzekerden kiezen voor een collectief. Dat laatste komt omdat het verschil in jaarpremie tussen collectief en individueel verzekerden steeds kleiner wordt.

Wisselaars

De gemiddelde toename van zeven procent aan wisselaars zegt niet veel over de lokale verschillen. Op Urk is 22,4 procent van de verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. In Sluis is het percentage overstappers een stuk lager: 2,6. Vijftig procent van de Nederlanders is ooit weleens van zorgverzekeraar gewisseld.